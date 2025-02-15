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15 февраля, 09:45

Наука

Московские ученые получили премию в 4 миллиона рублей

Московские ученые получили премию в 4 миллиона рублей

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Столичные исследователи, работающие над передовыми технологиями, стали лауреатами премии правительства Москвы. В этом году размер награды увеличили до 4 миллионов рублей.

Среди победителей – ученые, создающие полимерные мембраны для экологичного транспорта, разрабатывающие методы диагностики аутоиммунных заболеваний и работающие над бионическими протезами. Всего за 12 лет заявки на соискание премии подали более 8 тысяч человек, а награды получили 758 молодых исследователей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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