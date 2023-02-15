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Наука

Астрофизик рассказал, что удалось выяснить за 10 лет о Челябинском метеорите

Астрофизик рассказал, что удалось выяснить за 10 лет о Челябинском метеорите

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Ровно 10 лет прошло с момента, когда в Челябинске упал метеорит. Небесное тело пролетело ярко и громко, став причиной выбитых стекол в домах и машинах и травм у местных жителей.

Астрофизик и доцент кафедры общей и теоретической физики Сергей Замоздра рассказал, что удалось выяснить за это время о Челябинском метеорите. Эксперт также объяснил, насколько вероятно появление астероида, угрожающего серьезными последствиями Земле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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