Имитация годового космического полета началась в столице

Ученые и космонавты сымитируют межпланетный годовой полет. Эксперимент проведут на базе Института медико-биологических проблем в Москве.

Исследователи воссоздадут условия космической экспедиции, чтобы изучить, как человеческое тело адаптируется к долгой изоляции. На испытательной установке будет проходить виртуальный полет. В составе экипажа SIRIUS-23 – пятеро россиян и одна представительница Белоруссии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.