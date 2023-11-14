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14 ноября, 16:30

Наука

Имитация годового космического полета началась в столице

Имитация годового космического полета началась в столице

Имитация годового космического полета стартовала в Москве

Имитация годового космического полета начнется в Москве 14 ноября

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Ученые и космонавты сымитируют межпланетный годовой полет. Эксперимент проведут на базе Института медико-биологических проблем в Москве.

Исследователи воссоздадут условия космической экспедиции, чтобы изучить, как человеческое тело адаптируется к долгой изоляции. На испытательной установке будет проходить виртуальный полет. В составе экипажа SIRIUS-23 – пятеро россиян и одна представительница Белоруссии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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