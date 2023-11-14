Имитация годового космического полета стартовала в Москве

В Москве шестерых космонавтов изолируют на год для имитации полета на Луну. Эксперимент начался 14 ноября, сообщили в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук.

На его испытательной установке будет проходить виртуальный полет. В составе экипажа SIRIUS-23 – пятеро россиян и одна представительница Белоруссии.

По сценарию воображаемый корабль отправится на околоземную орбиту, а затем к Луне, где состыкуется с орбитальной станцией. Через месяц участники проекта должны встретить транспортный корабль дооснащения. Ожидается, что в течение года в эксперименте примут участие представители Индии, Чехии, Турции, Малайзии, США и Кореи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.