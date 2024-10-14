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14 октября, 13:50

M24.RU

В Москве прошел фестиваль "Наука 0+"

В Москве прошел фестиваль "Наука 0+"

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С 11 по 13 октября в Москве прошел всероссийский фестиваль "Наука 0+". Он является одним самых масштабных просветительских проектов в мире. В Москве мероприятия фестиваля приняли около 300 площадок по всему городу – МГУ имени Ломоносова, парк "Зарядье", Московский дворец пионеров, а также вузы, музеи и научные центры.

Главная цель фестиваля – популяризация науки среди аудитории всех возрастов. Темой этого года стала "Наука вокруг нас". Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила одну из главных площадок фестиваля – Фундаментальную библиотеку МГУ – и убедилась в том, что благодаря науке существует абсолютно все: от природных процессов до привычных всем устройств.

наукафестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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