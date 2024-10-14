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14 октября, 16:30

Наука

Британский ученый Саймон Холланд анонсировал исследование инопланетной жизни

Британский ученый Саймон Холланд анонсировал исследование инопланетной жизни

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Британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд анонсировал свое исследование, доказывающее существование инопланетной жизни. Работу он планирует опубликовать менее чем через месяц.

Причем слова Холланда подтвердил его источник в проекте Breakthrough Listen, занимающийся поиском разумной неземной жизни. Однако более подробную информацию не раскрыл.

Известно, что речь в исследовании пойдет о радиосигнале, который впервые обнаружили в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.

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