14 октября, 16:30Наука
Британский ученый Саймон Холланд анонсировал исследование инопланетной жизни
Британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд анонсировал свое исследование, доказывающее существование инопланетной жизни. Работу он планирует опубликовать менее чем через месяц.
Причем слова Холланда подтвердил его источник в проекте Breakthrough Listen, занимающийся поиском разумной неземной жизни. Однако более подробную информацию не раскрыл.
Известно, что речь в исследовании пойдет о радиосигнале, который впервые обнаружили в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.