Доказательства существования разумных инопланетян планируют предоставить в Великобритании

В Великобритании анонсировали демонстрацию доказательств существования разумной внеземной цивилизации менее чем через месяц. Автором громкого заявления стал британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд. Он сотрудничал с NASA и разными телеканалами, для которых создавал документальное кино, связанное с космосом.

Слова Холланда подтвердил его источник в проекте Breakthrough Listen из Оксфорда, который занимается анализом таинственного сигнала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.