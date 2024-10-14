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14 октября, 13:45

Наука

Доказательства существования разумных инопланетян планируют предоставить в Великобритании

Доказательства существования разумных инопланетян планируют предоставить в Великобритании

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В Великобритании анонсировали демонстрацию доказательств существования разумной внеземной цивилизации менее чем через месяц. Автором громкого заявления стал британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд. Он сотрудничал с NASA и разными телеканалами, для которых создавал документальное кино, связанное с космосом.

Слова Холланда подтвердил его источник в проекте Breakthrough Listen из Оксфорда, который занимается анализом таинственного сигнала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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