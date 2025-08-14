Форма поиска по сайту

14 августа, 07:00

Наука

Новости мира: в Мексике найдены следы 13-летней засухи, подорвавшей цивилизацию майя

Ученые обнаружили в Мексике следы 13-летней засухи, которая подорвала цивилизацию майя. Считается, что крупные северные города этой цивилизации ослабли в IX–X веках нашей эры из-за восьми мощнейших засух. Самая долгая из них продлилась именно 13 лет, считают специалисты.

Также мощный тайфун обрушился на юг Тайваня. Стихия принесла сильный ветер со скоростью 53 метра в секунду, а также до 600 миллиметров осадков. Местные власти сообщили об эвакуации свыше 5 тысяч жителей. В школах приостановлены занятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукаобществопогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

