Новости мира: в Мексике найдены следы 13-летней засухи, подорвавшей цивилизацию майя

Ученые обнаружили в Мексике следы 13-летней засухи, которая подорвала цивилизацию майя. Считается, что крупные северные города этой цивилизации ослабли в IX–X веках нашей эры из-за восьми мощнейших засух. Самая долгая из них продлилась именно 13 лет, считают специалисты.

Также мощный тайфун обрушился на юг Тайваня. Стихия принесла сильный ветер со скоростью 53 метра в секунду, а также до 600 миллиметров осадков. Местные власти сообщили об эвакуации свыше 5 тысяч жителей. В школах приостановлены занятия.

