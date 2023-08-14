Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 20:00

Наука

Опубликованы первые снимки с "Луны-25"

Опубликованы первые снимки с "Луны-25"

Выпуск бронированной техники в РФ за год вырос в 4 раза

Российские ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

Российская межпланетная станция "Луна-25" совершила первую коррекцию полета

Жители Москвы смогут наблюдать поток Персеиды

Новости часа: с января патруль ЦОДД больше 13 тысяч раз оказал помощь автомобилистам

Новости часа: РФ уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"

Станция "Луна-25" сядет на естественный спутник Земли 21 августа

"Луна-25" сядет на естественный спутник Земли 21 августа

Институт космических исследований (ИКИ) РАН опубликовал на своем сайте первые снимки с автоматической станции "Луна-25", которая совершает перелет к естественному спутнику Земли. На кадрах заметны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны.

В ИКИ РАН подчеркнули, что в ходе сеансов прибор "АДРОН-ЛР" измерил радиационный фон на аппарате, вклад в который внесли галактические космические лучи. Под их влиянием приборы и будущие экспедиции будут работать на Луне. Институт объяснил, что поэтому необходимо было заранее установить радиационный фон на борту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика