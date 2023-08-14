Опубликованы первые снимки с "Луны-25"

Институт космических исследований (ИКИ) РАН опубликовал на своем сайте первые снимки с автоматической станции "Луна-25", которая совершает перелет к естественному спутнику Земли. На кадрах заметны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны.

В ИКИ РАН подчеркнули, что в ходе сеансов прибор "АДРОН-ЛР" измерил радиационный фон на аппарате, вклад в который внесли галактические космические лучи. Под их влиянием приборы и будущие экспедиции будут работать на Луне. Институт объяснил, что поэтому необходимо было заранее установить радиационный фон на борту.

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