Озеро Сасык-Сиваш окрасилось в розовый цвет в Крыму

Озеро Сасык-Сиваш в Евпатории окрасилось в розовый цвет. Происходит это регулярно, но при определенных условиях. Застать его таким можно только летом – в жаркую и солнечную погоду.

Удивительный окрас придают водоросли, которые там прижились. Из-за них образуется около 30 пигментов – каратиноидов. Изначально это место было заливом Черного моря. Со временем там появилась дамба из песка, и водоем превратился в озеро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





