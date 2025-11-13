"Роскосмос" запустит авиарейс для наблюдения за метеорным потоком Геминиды. Понаблюдать за уникальным астрономическим явлением можно будет в ночь на 14 ноября.

Любители астрономии смогут увидеть звездопад в идеальных условиях – на высоте 10 тысяч метров, где ему не помешает облачность. В этот момент до 150 разноцветных метеоров в час будут летать по всему ночному небу.

