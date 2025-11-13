Форма поиска по сайту

13 ноября, 08:00

Наука

"Роскосмос" запустит авиарейс для наблюдения за метеорным потоком Геминиды

"Роскосмос" запустит авиарейс для наблюдения за метеорным потоком Геминиды

"Роскосмос" запустит авиарейс для наблюдения за метеорным потоком Геминиды. Понаблюдать за уникальным астрономическим явлением можно будет в ночь на 14 ноября.

Любители астрономии смогут увидеть звездопад в идеальных условиях – на высоте 10 тысяч метров, где ему не помешает облачность. В этот момент до 150 разноцветных метеоров в час будут летать по всему ночному небу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

