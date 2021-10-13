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Наука

18:30

Корабль New Shepard с космическими туристами успешно вернулся на Землю

наука видео Полина Соловьева

Американский корабль New Shepard приземлился после путешествия в космос. Это был коммерческий полет.

На борту находился экипаж в составе четырех космических туристов. Среди них был и канадский актер Ульям Шетнер, известный благодаря роли в "Стар Треке". В популярном сериале он сыграл капитана Кирка.

Артисту уже 90 лет, и он стал самым пожилым человеком из всех, кто когда-либо побывал в космосе. Всего полет продлился примерно 11 минут, и в течение нескольких из них экипаж испытывал состояние невесомости.

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