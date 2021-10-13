В Западном Техасе готовятся в запуску корабля New Shepard

В эти минуты в Западном Техасе должен стартовать суборбитальный корабль New Shepard. Актер Уильям Шетнер станет самым пожилым человеком, который отправится в космос.

После вертикального разгона длительностью 110 секунд от ракеты-носителя отделится капсула, которая продолжит по инерции набирать высоту до примерно 110 километров. На высшей точке полета капсула пробудет около трех минут, после чего пойдет на снижение и совершит самостоятельную парашютную посадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.