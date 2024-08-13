Жители Московской области могли наблюдать полярное сияние 13 августа

Полярное сияние, которое также называют северным или "Авророй" во вторник, 13 августа, увидели жители многих регионов, в том числе Московской области. Причиной такого явления стала сильная магнитная буря.

Вечером 12 августа астрономы отмечали, что вероятность появления полярных сияний на широте Москвы составляет 75%, так как магнитная буря на Земле усиливалась, и временами ее интенсивность достигала очень высокого уровня. Однако по прогнозам к вечеру 13 августа показатели уйдут в зеленую зону – магнитосфера будет спокойной.

Возможность увидеть полярное сияние зависит от степени возмущения магнитного поля. Прошлой ночью оно было сильным, это и позволило жителям многих регионов наблюдать данное явление.

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