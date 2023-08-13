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Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

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Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Как отметили в госкорпорации, информация говорит о том, что приборы работают штатно. Научная команда проекта начала обрабатывать данные.

Автоматическая станция "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный" 11 августа. В "Роскосмосе" уточнили, что все системы работают штатно, связь со станцией устойчивая, энергобаланс положительный.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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