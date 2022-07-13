Россияне смогут увидеть суперлуние 13 июля. Уточняется, что это момент, когда Луна максимально приближается к Земле.

Расстояние до нее от Земли будет составлять примерно 357 тысяч километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.