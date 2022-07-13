Россияне смогут увидеть суперлуние 13 июля

13 июля россиянам обещают самое яркое суперлуние года. Это такое полнолуние, когда расстояние между Землей и естественным спутником становится минимальным.

Из-за этого кажется, что Луна на небе больше и светит ярче. В пресс-службе Московского планетария уточнили, что событие можно будет наблюдать на вечернем небосводе после 21:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.