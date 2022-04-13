"Роскосмос" отберет белорусского космонавта для полета на МКС

В "Роскосмосе" отберут белорусского космонавта для полета на МКС. Для этого Минск представит 20 кандидатов.

Как рассказал Дмитрий Рогозин, белорусский космонавт после первого полета останется в российском отряде и будет готовиться к более длительному космическому путешествию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.