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13 февраля, 07:30

Наука

Ученые из Испании зафиксировали масштабные выбросы метана в Антарктиде

Ученые из Испании зафиксировали масштабные выбросы метана в Антарктиде

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Группа ученых из Испании впервые зафиксировала масштабные выбросы метана в Антарктиде. Как утверждают исследователи, это может привести к увеличению цунами и сходу оползней, а также ускорить изменение климата и серьезно способствовать глобальному потеплению.

При этом метан способен нагревать планету в 30 раз сильнее, чем углекислый газ. Поэтому такие стремительные изменения климата, которые наблюдаются в последнее время, могут быть связаны именно с этим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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