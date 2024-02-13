Грузовой корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-24" покинул Международную космическую станцию более двух часов назад. В 08:17 специалисты центра управления полетами запустят двигатель корабля, после чего он сойдет с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разрушится.

"Прогресс МС-24" был запущен с космодрома Байконур 23 августа 2023 года. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Также корабль выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.