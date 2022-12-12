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Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны

Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны

Космический корабль Orion завершил первый беспилотный полет на орбиту Луны

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Американский космический корабль Orion приводнился после беспилотного полета на орбиту Луны. Спускаемую капсулу обнаружили в Тихом океане почти в 500 километрах от Сан Диего. Прямую трансляцию возвращения от спутника Земли вело NASA.

5 декабря корабль Orion в последний раз пролетел на расстоянии около 130 километров над поверхностью Луны. После этого он отправился к Земле. Дорога заняла шесть суток.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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