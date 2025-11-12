Новую ракету-носитель "Союз-5" привезли на космодром Байконур. Ее блоки уже доставили в монтажно-испытательный корпус. Там ракету будут готовить к предстоящему первому пуску. Он запланирован до конца 2025 года.

"Союз-5" – это ракета среднего класса, которую разработали для замены "Протона" и "Зенита". Она предназначена для выведения на различные орбиты автоматических космических аппаратов, а также для корабля "Федерация". После успешных испытаний ракету начнут полноценно эксплуатировать в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.