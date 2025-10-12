Форма поиска по сайту

Новости

12 октября, 18:50

События

Шуваловский корпус МГУ стал одной из центральных площадок фестиваля "Наука 0+"

Нескучно о научном: в Москве уже в 20-й раз прошел международный фестиваль "Наука 0+". Крупнейший в мире просветительский проект охватил более 100 площадок по всему городу. Одной из центральных его локаций стал Шуваловский корпус МГУ.

Главную тему юбилейного фестиваля обозначили как "Твоя квантовая вселенная". Гости всех возрастов получили возможность понять, как квантовая теория позволила ученым по-новому взглянуть на окружающий мир.

Посетителей Шуваловского корпуса МГУ ждали масштабная интерактивная выставка, увлекательные лекции, научные бои и познавательные мастер-классы. Все желающие могли узнать, почему математика правит миром, научиться писать арабской вязью и определять возраст камней, погрузиться в мир виртуальной реальности и многое другое.

Вместе с участниками фестиваля к науке прикоснулась и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

