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Новости

12 октября, 18:30

Экономика

Новости часа: российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

Новости часа: российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

На космодроме Байконур готовят к запуску ракету "Протон-М" со спутником для Анголы

Япония уничтожила собственную ракету с восемью спутниками сразу после старта

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром МКС. Трансляцию церемонии передачи командования ведет NASA.

В Варшаве и Кракове отменили новогодние празднования из-за энергетического кризиса. Об этом заявили власти страны.

Московскую канатную дорогу закроют с 17 по 25 октября из-за техобслуживания. Об этом сообщает официальный сайт канатной дороги.

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