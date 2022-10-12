Новости часа: российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром МКС. Трансляцию церемонии передачи командования ведет NASA.

В Варшаве и Кракове отменили новогодние празднования из-за энергетического кризиса. Об этом заявили власти страны.

Московскую канатную дорогу закроют с 17 по 25 октября из-за техобслуживания. Об этом сообщает официальный сайт канатной дороги.