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Новости

12 октября, 18:15

Наука

На космодроме Байконур готовят к запуску ракету "Протон-М" со спутником для Анголы

На космодроме Байконур готовят к запуску ракету "Протон-М" со спутником для Анголы

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На космодроме Байконур готовят к запуску ракету "Протон-М" с телекоммуникационным спутником для Анголы на борту. Российско-ангольский спутник "Ангосат-2" охватит не только Анголу, но и всю Африку и часть Европы.

Головной блок отделится от третьей ступени примерно через 10 минут после старта. Затем выведение спутника на орбиту продолжится в течение нескольких часов. "Ангосат-2" создан в России взамен аппарата, который был запущен в 2017 году, но связь с ним была потеряна. Предполагается, что работа космического аппарата составит 15 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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