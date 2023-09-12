Российские космонавты установили рекорд по продолжительности пребывания на МКС

Рекорд по продолжительности пребывания на МКС установили космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио. Они пробыли на станции 365 дней.

Мужчины прибыли на станцию 21 сентября прошлого года. Планировалось, что их экспедиция продлится 188 дней, однако после разгерметизации системы охлаждения корабля, которая произошла в декабре, планы поменялись.

Возвращение экипажа на Землю перенесли на несколько месяцев и теперь оно намечено на 27 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

