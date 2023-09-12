Российские космонавты побили рекорд длительности полета на МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио установили новый рекорд продолжительности пребывания на МКС. Они прибыли на станцию 21 сентября 2022 года.

Планировалось, что экспедиция продлится 188 дней. Однако после разгерметизации системы охлаждения корабля в декабре 2022 года планы поменялись. Теперь возвращение экипажа намечено на 27 сентября.

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