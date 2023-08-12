Российская межпланетная станция "Луна-25" совершила первую коррекцию полета

Российская межпланетная станция "Луна-25" совершила первую плановую коррекцию полета к спутнику Земли. Установка включилась в 16:00 по Москве и проработала 46 секунд, сообщили в "Роскосмосе".

Будет вторая корректировка, после чего аппарат выйдет на орбиту Луны. Станцию запустили 11 августа, посадка запланирована на 21 августа в южной полярной области к северу от кратера Богуславский. Установка пробудет там год.

Это первая экспедиция на лунный полюс. Предыдущая миссия "Луна-24" была почти полвека назад, она доставила на Землю 170 граммов лунного грунта.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.