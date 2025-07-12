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12 июля, 06:15

Наука

"Оленья" Луна взошла в небе над Москвой в ночь на 12 июля

"Оленья" Луна взошла в небе над Москвой в ночь на 12 июля

"Оленья" Луна всходила над Москвой минувшей ночью

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"Оленья" Луна взошла в небе над Москвой в ночь на 12 июля. Такое название дали североамериканские индейцы, так как в этот период олени начинают отращивать новые рога после того, как сбросили старые. Этот природный цикл лег в основу названия июльского полнолуния.

Кроме Оленьей июльская полная Луна в разных культурах имела и другие названия, например, Грозовая, Малиновая или Луна Сена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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