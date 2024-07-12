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12 июля, 12:45

Наука

Нейробиолог подтвердил, что совы умнее жаворонков

Нейробиолог подтвердил, что совы умнее жаворонков

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Нейробиолог Владимир Алипов подтвердил результаты исследования, в котором говорится, что совы умнее жаворонков.

Около 26 тысяч испытуемых прошли тестирование на интеллект, мышление, время реакции и память. Люди, которые предпочитают ложиться спать поздно, продемонстрировали более высокие результаты в тестах. Так, те, кто поздно ложится спать показали "превосходные когнитивные результаты", а у жаворонков – самые низкие результаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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наукаобществовидеоАлина Гилева
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