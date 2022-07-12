Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал инфрокрасные снимки вселенной. Как заявили в NASA, ему удалось заснять скопление галактик таким, как оно выглядело более 4,5 миллиарда лет назад.

Какие открытия новый телескоп подарит науке, рассказал научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Кононов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.