Космонавт прокомментировал призыв Рогозина к олигархам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров брать пример с американца Ричарда Брэнсона. И тоже начать вкладывать деньги в космические технологии.

Один из богатейших людей планеты накануне слетал в космос на собственной ракете. Рогозин подчеркнул, что событие хотя и не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но все равно значимое для истории.

Российский летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал, что мешает развитию частной космонавтики в России, и насколько важным был полет Ричарда Брэнсона.

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