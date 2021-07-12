Летчик-космонавт прокомментировал призыв к олигархам вкладываться в развитие отрасли

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал российских миллиардеров брать пример с американца Ричарда Брэнсона и тоже начать вкладывать деньги в космические технологии.

Один из богатейших людей планеты накануне слетал в космос на собственной ракете. Рогозин подчеркнул, что событие хотя и не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но все равно значимое для истории.

Данную тему прокомментировал летчик-космонавт Сергей Рязанский, который несколько раз бывал на МКС и совершил четыре выхода в открытый космос. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.