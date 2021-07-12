Миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос

Британский миллиардер Ричард Брэнсон принимает поздравления после успешного полета в космос. Ему уже написали в соцсетях Илон Маск и Джефф Безос.

Сам Безос намерен отправиться в суборбитальный полет 20 июля. А накануне ракетоплан компании Virgin Galactic с Брэнсоном на борту отправился в полет из космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Вместе с Ричардом Брэнсоном полетели еще пять сотрудников его компании. К месту старта 70-летний бизнесмен приехал на велосипеде.

Сначала самолет "Ив", названный в честь матери Брэнсона, поднялся на 15 километров, после чего ракетоплан отстыковался от носителя и начал самостоятельный полет. Он достиг высоты 86 километров.

У пассажиров было несколько минут на то, чтобы отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости. После этого аппарат вошел в плотные слои атмосферы и сел на взлетно-посадочную полосу космопорта. Весь полет занял чуть менее часа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.