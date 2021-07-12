Миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос

07:46
Британский миллиардер Ричард Брэнсон принимает поздравления после успешного полета в космос. Ему уже написали в соцсетях Илон Маск и Джефф Безос.
Сам Безос намерен отправиться в суборбитальный полет 20 июля. А накануне ракетоплан компании Virgin Galactic с Брэнсоном на борту отправился в полет из космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.
Вместе с Ричардом Брэнсоном полетели еще пять сотрудников его компании. К месту старта 70-летний бизнесмен приехал на велосипеде.
Сначала самолет "Ив", названный в честь матери Брэнсона, поднялся на 15 километров, после чего ракетоплан отстыковался от носителя и начал самостоятельный полет. Он достиг высоты 86 километров.
У пассажиров было несколько минут на то, чтобы отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости. После этого аппарат вошел в плотные слои атмосферы и сел на взлетно-посадочную полосу космопорта. Весь полет занял чуть менее часа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: