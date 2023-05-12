Новости часа: Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос. Они подготовят к работе радиатор на модуле "Наука". Об этом сообщила госкорпорация "Роскосмос".

Россиянин Арман Адамян стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 100 килограмм. В финале спортсмен победил представителя Чехии Лукаша Крпалека.

Стоимость турпоездок в Турцию в апреле выросла на 11%. Таковы данные Росстата.