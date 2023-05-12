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12 мая, 20:00

Спорт

Новости часа: Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Новости часа: Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Европейские ученые пришли к выводу, что в космос нужно отправлять женские экипажи

В Хорватии под водой обнаружили остатки дороги, выложенной из крупных камней

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин готовятся выйти в открытый космос

"Мослекторий": Георгий Филатов – о тайнах эпохи СССР

"Мослекторий": Тарас Пащенко – о критическом мышлении

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о втором раунде лунной гонки

Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

"Роскосмос" анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС

SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету Falcon Heavy с тремя спутниками на борту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос. Они подготовят к работе радиатор на модуле "Наука". Об этом сообщила госкорпорация "Роскосмос".

Россиянин Арман Адамян стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 100 килограмм. В финале спортсмен победил представителя Чехии Лукаша Крпалека.

Стоимость турпоездок в Турцию в апреле выросла на 11%. Таковы данные Росстата.

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