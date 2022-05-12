Астрофизики представили революционное открытие в галактике Млечный Путь

Астрофизики проекта Event Horizon пообещали сделать 12 мая сенсационное заявление. Они зафиксировали нечто новое в галактике Млечный Путь.

Открытие называют революционным. Внимание пользователей обратили на фото, которое подтверждает, что в центре Млечного Пути находится черная дыра – созвездие Стрельца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.