Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 14:45

События

Акция "Космически!" прошла в парке "Зарядье"

Акция "Космически!" прошла в парке "Зарядье"

Кэти Перри спела в космосе и пообещала выпустить новую песню

Москвичи поделились кадрами красной Луны

Новости мира: Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год

"Мослекторий": Анастасия Злобина – о редкоземельных элементах

Самый крупный айбсерг на Земле раскалывается в водах Антарктики

"Актуальный репортаж": как защититься от магнитных бурь

Юриев и Валентин бесплатно пускали 12 апреля в Центр космонавтики на ВДНХ

Фестиваль "Научный апрель" проходит в "Зарядье"

Москвичи смогут увидеть розовое полнолуние в ночь на 13 апреля

12 апреля посетители парка "Зарядье" смогли узнать о передовых достижениях российской космической отрасли. В научно-познавательном центре "Заповедное посольство" прошла акция "Космически!".

Фестивальный день открыли Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Новицкий и первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская. В рамках открытой беседы они рассказали про особенности своей профессии и ответили на вопросы детей о космосе.

На мастер-классах гости получили возможность изучить метеориты, вырастить растение в пробирке и собрать антенну для приема спутниковых сигналов. А на интерактивной выставке – увидеть инновационные спутники, новейшие дроны, а также скафандры для полета на Марс.

О самых интересных событиях, участниках и экспонатах акции в честь Дня космонавтики рассказала в прямом эфире ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
наукагородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика