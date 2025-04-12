Акция "Космически!" прошла в парке "Зарядье"

12 апреля посетители парка "Зарядье" смогли узнать о передовых достижениях российской космической отрасли. В научно-познавательном центре "Заповедное посольство" прошла акция "Космически!".

Фестивальный день открыли Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Новицкий и первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская. В рамках открытой беседы они рассказали про особенности своей профессии и ответили на вопросы детей о космосе.

На мастер-классах гости получили возможность изучить метеориты, вырастить растение в пробирке и собрать антенну для приема спутниковых сигналов. А на интерактивной выставке – увидеть инновационные спутники, новейшие дроны, а также скафандры для полета на Марс.

О самых интересных событиях, участниках и экспонатах акции в честь Дня космонавтики рассказала в прямом эфире ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.