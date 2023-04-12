Российский космический комплекс планируют запустить на Венеру после 2030 года

В России идет работа над первым в современной истории страны космическим комплексом, который отправится на Венеру. Его запуск планируют после 2030 года.

Это усовершенствованный аналог зондов советской серии. Он состоит из посадочного модуля и орбитального аппарата. Миссия "Венера-Д" станет первой с середины 80-х.

Ранее предполагали, что над ней будут трудиться специалисты России и США, но год назад стало известно, что на проекте заняты только российские инженеры. Запустить аппарат планируют на ракете-носителе "Ангара", который будет изучать атмосферу планеты и ее поверхность.

Сразу после посадки зонд проанализирует пробы грунта и передаст данные на Землю. В экстремальных условиях, которые существуют на Венере, он проработает всего три часа: после чего аппаратура просто перестанет функционировать из-за перегрева.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.