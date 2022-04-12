Восстанавливать "Гагаринский старт" пока не планируется – Рогозин

Восстановление стартовой площадки на Байконуре, с которой полетел Гагарин, пока не планируется, она будет напоминанием о великой советской космонавтике, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что не исключает через 15–20 лет возобновления космического сотрудничества с США.