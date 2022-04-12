Ученые рассказали о тренажере, который готовит космонавтов к невесомости

В День космонавтики сотрудники Института медико-биологических проблем Российской академии наук рассказали о технологиях космической биомедицины и показали, как работает центрифуга короткого радиуса.

Это многофункциональный тренажер, позволяющий определить и преодолеть неблагоприятное влияние невесомости на организм человека в сверхдлительных космических полетах.

