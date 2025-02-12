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12 февраля, 07:30

Наука

Корабль Crew Dragon отправится на МКС, чтобы спасти застрявших там астронавтов

Корабль Crew Dragon отправится на МКС, чтобы спасти застрявших там астронавтов

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Ракета "Союз-2.1в" успешно стартовала с космодрома Плесецк

Москвичам показали кадры старта ракеты "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк

В США заканчивается подготовка к старту космического корабля Crew Dragon. На нем к международной космической станции (МКС) отправится в том числе и россиянин Кирилл Песков.

Обратно на землю корабль доставит россиянина Александра Горбунова, астронавтов Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Они должны были покинуть орбиту еще летом 2024 года, но вынуждены были задержаться на борту из-за проблем со спускаемым аппаратом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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