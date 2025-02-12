12 февраля, 07:30Наука
Корабль Crew Dragon отправится на МКС, чтобы спасти застрявших там астронавтов
В США заканчивается подготовка к старту космического корабля Crew Dragon. На нем к международной космической станции (МКС) отправится в том числе и россиянин Кирилл Песков.
Обратно на землю корабль доставит россиянина Александра Горбунова, астронавтов Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Они должны были покинуть орбиту еще летом 2024 года, но вынуждены были задержаться на борту из-за проблем со спускаемым аппаратом.
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