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09:30

Наука

Стала известна причина разгерметизации корабля "Прогресс МС-21"

Стала известна причина разгерметизации корабля "Прогресс МС-21"

В "Роскосмосе" назвали причину разгерметизации "Прогресса МС-21"

Москвичам рассказали о главных новостях 11 февраля

Новости часа: ситуация на МКС после разгерметизации "Прогресса МС-21" остается спокойной

На МКС произошла разгерметизация корабля "Прогресс МС-21"

Новости часа: разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля

Новости часа: разгерметизация произошла на борту "Прогресса МС-21"

Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Корабль "Прогресс МС-22" начал стыковку с МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-22" вывели на орбиту

Разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла из-за утечки в системе терморегулирования. Об этом заявили в "Роскосмосе".

То же самое произошло в декабре, когда на корабле "Союз МС-22" был поврежден радиатор. В госкорпорации надеются разобраться, не является ли это системной ошибкой. Для этого проверят материалы и технологии, используемые при сборке космических кораблей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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