Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В ночь на 13 января Луна закроет собой Марс. Событие достаточно редкое: оно известно как "Волчья Луна" и случается в среднем раз в 14 лет. На этот раз спутник Земли встретится с Красной планетой в канун Старого Нового года.

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