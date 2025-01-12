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12 января, 22:30

Наука

В ночь на 13 января Луна закроет собой Марс

В ночь на 13 января Луна закроет собой Марс

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В ночь на 13 января Луна закроет собой Марс. Событие достаточно редкое: оно известно как "Волчья Луна" и случается в среднем раз в 14 лет. На этот раз спутник Земли встретится с Красной планетой в канун Старого Нового года.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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