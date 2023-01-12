"Актуальный репортаж": "Роскосмос" эвакуирует экипаж "Союза МС-22" на другом корабле

"Роскосмос" решил эвакуировать экипаж сломанного "Союза МС-22" на другом корабле. Ради этого придется сдвинуть весь график полетов.

Подобная ситуация произошла впервые в истории космонавтики: система охлаждения вышла из строя на российском модуле МКС в начале декабря 2022 года. После аварии температура внутри "Союза" поднялась.

Можно ли говорить о том, что сейчас космонавты в безопасности? Хватит ли им еды и других запасов до прилета следующего корабля? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.