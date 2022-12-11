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11 декабря, 22:15

Наука

Космический корабль Orion завершил первый беспилотный полет на орбиту Луны

Космический корабль Orion завершил первый беспилотный полет на орбиту Луны

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Космический корабль Orion завершил первый беспилотный полет на орбиту Луны. Аппарат приводнился у побережья Калифорнии. Он провел в космосе 25 дней без стыковки с космической станцией. И облетел Луну дважды. Об этом сообщает NASA.

Этот полет стал первой частью американской программы "Артемида". На втором этапе в 2024 году NASA планирует облет спутника Земли на корабле Orion уже с экипажем. А в 2026 году может состояться миссия с попыткой высадки человека на Луну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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