Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" вышел на орбиту. Он доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 тонны грузов, в том числе новый скафандр для работы в открытом космосе, азот для пополнения атмосферы станции, топливо, питьевую воду, питание, а также оборудование для экспериментов.

Корабль стартовал с Байконура. Полет будет проходить по стандартной двухсуточной схеме.

