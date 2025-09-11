Форма поиска по сайту

11 сентября, 22:45

Наука

Космический корабль "Прогресс МС-32" вышел на орбиту

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" вышел на орбиту. Он доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 тонны грузов, в том числе новый скафандр для работы в открытом космосе, азот для пополнения атмосферы станции, топливо, питьевую воду, питание, а также оборудование для экспериментов.

Корабль стартовал с Байконура. Полет будет проходить по стандартной двухсуточной схеме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

