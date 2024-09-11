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11 сентября, 22:15

Наука

Космический корабль "Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту

Космический корабль "Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту

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Космический корабль "Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту. На станцию направляются россияне Иван Вагнер и Алексей Овчинин, а также американец Дональд Петтит.

Благодаря этому полету человечество обновило рекорд по числу людей, одновременно находящихся в космосе. Сейчас их 19. На МКС продолжает работу 71-я экспедиция. Кроме того, накануне американцы отправили на орбиту туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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