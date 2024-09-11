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Новости

11 сентября, 21:45

Наука

Установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли

Установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли

Ракетоноситель "Союз-2.1а" доставит на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-26"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартует с космодрома Байконур 11 сентября в 19:23 по Москве

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Установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. После запуска корабля "Союз МС-26" их число составило 19 человек.

На орбите сейчас находятся российские космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин, астронавт НАСА Дональд Петтит, экипаж 71-й долговременной экспедиции МКС, в который вошли Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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