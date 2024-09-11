Установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли

Установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. После запуска корабля "Союз МС-26" их число составило 19 человек.

На орбите сейчас находятся российские космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин, астронавт НАСА Дональд Петтит, экипаж 71-й долговременной экспедиции МКС, в который вошли Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.