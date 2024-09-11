Ракетоноситель "Союз-2.1а" доставит на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-26"

Ракетоноситель "Союз-2.1а" должен доставить на орбиту транспортный пилотируемый корабль Союз МС-26. Его полет пройдет по сверхкороткой схеме и займет немногим более трех часов. В основной экипаж входят россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Космонавты проведут на МКС больше двухсот суток. За это время им предстоит выполнить около 40 научных экспериментов.

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