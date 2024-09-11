Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 19:30

Наука

Ракетоноситель "Союз-2.1а" доставит на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-26"

Ракетоноситель "Союз-2.1а" доставит на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-26"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартует с космодрома Байконур 11 сентября в 19:23 по Москве

"Мослекторий": Константин Гусев – об олигархах Российской империи

Геомагнитная буря на Земле может продлиться почти сутки

Сильная активность Солнца спровоцировала магнитную бурю

Геомагнитное возмущение ожидается на Земле вечером 10 сентября

Магнитная буря скоро накроет Землю

Магнитная буря накроет Землю 10 сентября

"Мослекторий": Владимир Алипов – об эволюции и ДНК

Ракету "Союз-2.1а" установили на стартовый стол на космодроме Байконур

Ракетоноситель "Союз-2.1а" должен доставить на орбиту транспортный пилотируемый корабль Союз МС-26. Его полет пройдет по сверхкороткой схеме и займет немногим более трех часов. В основной экипаж входят россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Космонавты проведут на МКС больше двухсот суток. За это время им предстоит выполнить около 40 научных экспериментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика