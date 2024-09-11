Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартует с космодрома Байконур 11 сентября в 19:23 по Москве

Российские космонавты готовятся к полету. 11 сентября в 19:23 по Москве с космодрома Байконур стартует ракета-носитель "Союз-2.1а". Она доставит на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-26".

Госкомиссия уже допустила ракету к заправке и разрешила пуск. В основной экипаж входят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

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